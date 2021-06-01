Обожженные дети и взрослый госпитализированы из горевшего дома в Лесколово

Пожар охватил 42 квадратных метра мансарды одноэтажного деревянного дома, расположенного на улице Зелёной в деревне Лесколово во Всеволожском районе Ленинградской области.

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Сообщение о возгорании поступило на пульт пожарно-спасательной службы 1 июня в 04:58. На место прибыли восемь пожарных и две спецмашины. Пожар был потушен в 06:16.

По информации ivbg.ru, с места возгорания госпитализированы с ожогами 42-летний мужчина и двое девочек в возрасте 3 и 12 лет. Врачи оценивают состояние детей как среднее, а состояние взрослого тяжелое.