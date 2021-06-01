Как сообщал ivbg.ru, в Волхове полиция задержала 54-летнего местного жителя, которого подозревают в совершении насильственных действий сексуального характера в отношении несовершеннолетней. Стали известны подробности происшествия.

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По данным следствия, 31 мая около 13:00 дня 11-летняя девочка вместе с 7-летним братом, находясь на улице, позвонили в домофон по номеру своей квартиры. Им никто не ответил. Но дверь в подъезд открыл ныне задержанный – их сосед.

Дети поднялись на свой этаж и постучались домой. Поскольку им сразу не открыли, сосед пригласил их к себе. Там он стал приставать к девочке, но той в какой-то момент удалось убежать вместе с братом. Дома она рассказал обо всем родителям.

Разъяренный отец попытался вскрыть дверь соседа. В этот момент ныне задержанный стал звонить в полицию и просить помощи, со словами, что к нему ломятся неизвестные. Полиция оперативно прибыла, но задержала самого звонившего.

Возбуждено уголовное дело по ч. 4 ст. 132 УК РФ (насильственные действия сексуального характера).