В Новгородской области полиция задержала наркоторговцев из Тихвина — фото

Полиция Новгородской области задержала четырех человек, которые занимались поставкой и распространением наркотиков. Противоправный бизнес организовали двое уроженцев Тихвина в Ленобласти.

Установлено, что с лета 2020 года тихвинцы проживали в городе Пестово. Там они создали интернет-магазин, где принимали заказы и передавали GPS-координаты закладок. К противоправному бизнесу были подключены еще два человека, которым отводились различные роли. Они продавали пять видов наркотиков в Новгородской, Вологодской и Ленинградской областях.

Фото: МВД России по Новгородской области

В ходе обыска у них изъяли 50 граммов различных видов наркотиков, материалы для их расфасовки и упаковки, электронные весы и иностранную валюту. Всех сообщников арестовали, им грозит до 15 лет лишения свободы, сообщает пресс-служба МВД России по Новгородской области.

Ранее на железнодорожном вокзале Новосибирска задержали 64-летнюю жительницу Ленобласти. С собой она везла более 800 граммов наркотика.