«Море эмоций за три дня на шхерах», — такими эмоциями поделилась автор фото и видео после необычной встречи.
На Ладоге в объективы отдыхающих попала бесстрашная нерпа, которая вылезла из воды также внезапно, как и скрылась. Ластоногая охотно принялась позировать перед людьми, которые затая дыхание снимали её «выступление».
Видео взято с группы ВКонтакте «Грибы и Грибники СПб». Автор — Мишевая Плюшка.
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