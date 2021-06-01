«Море эмоций за три дня на шхерах», — такими эмоциями поделилась автор фото и видео после необычной встречи.

На Ладоге в объективы отдыхающих попала бесстрашная нерпа, которая вылезла из воды также внезапно, как и скрылась. Ластоногая охотно принялась позировать перед людьми, которые затая дыхание снимали её «выступление».

Видео взято с группы ВКонтакте «Грибы и Грибники СПб». Автор — Мишевая Плюшка.