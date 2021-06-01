Минпромторг призвал ритейлеров поднять закупочные цены на яйца

В Минпромторге считают, что повышение закупочных цен позволит избежать дефицита яиц на рынке и сокращения поголовья куриц.

На форуме «Неделя российского ритейла» замминистра промышленности и торговли Виктор Евтухов сказал, что недавно цены на яйца значительно упали, и тендеры упали до 40 рублей.

“Такое счастье — только несчастье для АПК. Сейчас наша задача убедить повысить закупочные цены, чтобы не сократилось поголовье курицы и мы не получили дефицит — это опасно”, — сказал Евтухов.

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Ранее кабмин заявил о стабилизации цен на продукты в России. Однако пристального внимания все еще требуют цены на яйца, гречку, сахар, подсолнечное масло и пшеничный хлеб.