Регион находится на первом месте в стране по молочной продуктивности коров и производству яиц.

В южных районах Ленинградской области начали заготавливать корма. На данный момент скосили 376 га многолетних трав и заготовили 1 492 тонны силоса, передают в региональной администрации.

70 % посевных площадей в области сейчас занимают кормовые культуры для животноводства – это основа агропромышленного комплекса региона. Травы необходимо заготавливать заблаговременно, чтобы в них остались питательные вещества. В дальнейшем это благоприятно скажется на производстве мяса, яиц и молока.