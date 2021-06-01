Рыба неожиданно размножилась из-за потепления.

У плотины ГЭС города Волхов в Ленинградской области обнаружили неожиданно много лещей. Специалисты полагают, что рыба размножилась из-за резкого повышения температуры в реке Волхов.

«Это, в свою очередь, определило не растянутый, а компактный массовый характер нереста леща в текущем году, что привело к значительным преднерестовым скоплениям рыбы на указанном участке акватории», — пояснили в управлении Росрыболовства по Северо-Западу.

В связи с этим ведомство отправило на водоем больше инспекторов, чтобы те проследили за рыбаками – ловля леща запрещена.