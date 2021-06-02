В Минприроды оценили расходы на проект по «генеральной уборке» в России

Глава Минприроды Александр Козлов заявил, что стоимость ликвидации в России заброшенных скважин, затопленных судов и свалок превысит триллион рублей. Об этом он рассказал в интервью газете «Известия».

В марте текущего года вице-премьер России Виктория Абрамченко сообщила, что правительство России планирует создать реестр свалок, затонувших кораблей и заброшенных предприятий России для проведения «генеральной уборки» в стране. На это планируется направлять все денежные средства экологических платежей и штрафов, которые станут целевыми.

— Сейчас выбраны приоритетные мероприятия по ликвидации 500 скважин, подъему 79 судов, проведению инвентаризации накопленного вреда. Планируется до 2024 года выделить на эти цели 17 млрд рублей, — сказал он.

Кроме того, Козлов отметил, что общее количество объектов накопленного ущерба составляет 29 тыс. единиц, из которых 92% — это заброшенные скважины, остальное — затопленные суда и свалки.