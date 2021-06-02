Сергей Перминов принял участие в диалоге предпринимателей России и ФРГ

Сенатор, член Комитета Совета Федерации по Регламенту и организации парламентской деятельности Сергей Перминов 2 июня поучаствовал в четвертом «Дне предпринимателей: Россия в Мекленбурге-Передней Померании».

Мероприятие проводилось в виде телемоста между Ростоком и Санкт-Петербургом, принимающим XXIV Петербургский Международный экономический форум (ПМЭФ-2021). Сам представитель в Совете Федерации от исполнительного органа государственной власти Ленинградской области Сергей Перминов находился в Москве и подключился по видеосвязи.

«Ленинградская область последовательно демонстрирует пример гармоничных связей с федеральной землей-партнером Мекленбургом-Передней Померанией. Нами накоплен почти 20-летний опыт взаимодействия, и практика нашего общения однозначно показывает, что для него нет абсолютно никаких преград», – рассказал Сергей Перминов

Сенатор отметил, что это яркий пример деполитизированного диалога человека и человека, экономики и экономики. В рамках партнерства ведутся открытые обсуждения, обеспечивается рост благополучия людей.

На открытии мероприятия с приветственными обращениями выступили Министр-Президент федеральной земли ФРГ Мекленбург-Передняя Померания Мануэла Швезиг, замминистра промышленности и торговли России Василий Осьмаков и губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко.

В ходе сессии обсуждались российско-германское сотрудничество и региональное партнерство. К беседе присоединились также Чрезвычайный и Полномочный посол РФ в ФРГ Сергей Нечаев, председатель правления Германо-Российского Форума Маттиас Платцек, председатель правления Российско-Германской внешнеторговой палаты (ВТП) и глава Представительства немецкой экономики в России Маттиас Шепп.