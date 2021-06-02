В Ленобласти создадут медиацентры для поддержки одаренных детей

К 1 сентября 2021 года в Ленинградской области на базе школ 18 муниципальных районов организуют удаленные площадки центра «Интеллект» для работы с одаренными детьми.

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В медиацентрах будут проводить лекции и семинары для подготовки к олимпиадам и конкурсам. По словам председателя комитета общего и профессионального образования Сергея Тарасова, такие площадки упростят поддержку одаренных детей.

«Можно будет вести полноценную подготовку наших школьников к олимпиадам, помогать раскрыть их талант», – рассказал Сергей Тарасов

Вместе с внедрением сетевой модели работы в самом «Интеллекте» планируется организовать новые лаборатории и образовательные пространства для одаренных детей. Медиацентры будут созданы в рамках регионального проекта «Успех каждого ребенка» нацпроекта «Образование».