В Ленобласти начал работу клуб добровольцев «Мы вместе»

Клуб «Мы вместе» создан на базе Ресурсного добровольческого центра Ленинградской области. Цель – сохранение опыта оказания помощи при пандемии СOVID-19 и реализация социальных проектов в 2021 году.

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В клубе приняли участие более 1000 человек. Это волонтеры и добровольцы, ранее присоединившиеся к акции взаимопомощи #МыВместе.

«Многих участников акции #МыВместе интересовало, что будет с сообществом добровольцев после пандемии? Неужели на этом все закончится? Сегодня мы с уверенностью можем сказать, что нет, не закончится», – заявила председатель комитета по молодежной политике Марина Григорьева

Этот проект в Ленинградской области реализуется в рамках регионального проекта «Социальная активность» нацпроекта «Образование».