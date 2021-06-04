С 8 мая по 15 августа в Анненских укреплениях в Выборге каждые выходные проходит Фестиваль рыцарских турниров в рамках проекта «Рыцарские сезоны в Выборге». Посмотреть зрелищное конное шоу, стилизованное под 15 век, можно три раза в субботу и два в воскресенье. Продолжительность одного составляет полтора часа. Участники представления — опытные профессионалы из межрегионального военно-исторического объединения «Кавалерия», постоянно сражающиеся на исторических фестивалях. Атмосфера мероприятия дополнена интерактивными тематическими станциями, ярмаркой и таверной. В чем особенность проекта, как он себя зарекомендовал за прошедший период и какие планы на закрытие фестиваля, рассказала ivbg.ru руководитель направления по связям с общественностью, корпоративным отношениям и маркетингу организации «Доблесть веков» Ирина Камаева.

В чем особенность Фестиваля рыцарских турниров?

Без ложной скромности могу сказать, что проектов такого уровня и сложности в России больше нет.

Во-первых, определенную сложность представляет собой сама локация Анненских укреплений. Как организаторы мы берем на себя ответственность за сохранение этого объекта, представляющего историческую ценность. Мы не можем использовать капитальные конструкции и дополнительные укрепления, поэтому монтаж всех элементов площадки становится отдельным квестом. Но мы действительно гордимся техническим решением крытой комфортабельной трибуны для зрителей, где можно смотреть представление в любую погоду.

Во-вторых, сама программа. Уникальность проекта в отсутствии предсказуемого финала, каждый из рыцарей-участников может заработать победу в рамках честного поединка. Участники турнира — реконструкторы с многолетним стажем, воспитывающие и тренирующие рыцарских лошадей. Музыкальное сопровождение обеспечивают различные коллективы менестрелей, а дополняют картину артисты шутовского театра. На ристалище воссоздана исключительно аутентичная картинка. Именно так мог выглядеть средневековый турнир 15-го века.

Проводить каждые выходные по пять турниров, где участники соревнуются между собой на полном серьезе, зарабатывая очки и отрабатывая параллельно вставки сюжетной линии, нереально сложно. Помимо самого турнира вокруг ристалища царит активная жизнь — работает ярмарка, мастер-классы, интерактивные площадки, таверна. То есть это действительно мини-фестиваль каждые выходные. Зрители могут выбрать любимца заранее, следя за его историей в официальном сообществе Вконтакте, а могут быть покорены навыками участника непосредственно на площадке.

Также уникальность турнира в балансе между сюжетной линией и состязательной интригой — победителем может оказаться любой участник! Такая концепция позволяет нам добавить небольшой мистификации для зрителя, оставаясь при этом в рамках исторического реализма. Все составляющие образа рыцаря — доспех, герб, гербовые накидки оруженосцев, штандарты, снаряжение и попоны коней — разработаны и воссозданы на основе исторических источников.

Как рыцарский Фестиваль зарекомендовал себя с момента открытия? Кто чаще всего приходит на турнир?

Изначально мы задумали продукт в формате family friendly, то есть идеально подходящий для того, чтобы провести время с семьей. Поэтому на площадке всегда есть множество активностей для детей — лучный тир, фехтовальные мастер-классы. На территории предусмотрена стилизованная таверна, где найдется перекус на любой вкус, а программа и сюжет самого турнира максимально адаптированы для понимания даже маленькими зрителями. При этом нам удалось сохранить важную для нас историческую правду и аутентичность, все же мы работаем с реконструкторами, а не просто актерами.

Аудитория исторических турниров Выборгского замка растет из года в год, а бренд рыцарских турниров уже неразрывно связан с обликом города, площадкой замка и Анненских укреплений. Отдельные активности, мастер-классы, локальный бизнес встраиваются и адаптируются к запросу туриста на путешествие в «западный средневековый город». Такая концепция становится все более устойчивой, благодаря не только наличию потрясающей локации Выборгского замка, но и последовательному проведению и масштабированию мероприятий с турнирной составляющей.

Сколько гостей турнира вы запланировали принять?Наверняка есть план, который нужно выполнить, чтобы окупить затраты.

Наш проект получил грантовую поддержку от федерального агентства по туризму с целью создания нового туристического маршрута и увеличения турпотока в локации Анненских укреплений. Площадка обладает заявленной пропускной способностью до 1000 человек в день, а это значит, что за все время работы мы надеемся привлечь в Выборге и на Анненские укрепления не менее 25 000 гостей. К сожалению, аналитика работы первого месяца показывает, что окупить проект в первый год нам вряд ли удастся, но снижать планку историчности и качества турнира мы не можем, поскольку для нас это дело принципа и заработанной за долгие годы репутации. Очень надеемся, что нашу работу по достоинству оценят потенциальные партнеры и присоединятся к проекту.

Сюжет турнира

«Рыцарские сезоны в Выборге» — это, по сути, компиляция многолетнего опыта работы и всех выразительных средств из нашего арсенала. Мы «упаковали» все самые зрелищные состязательные моменты конно-рыцарских турниров в полтора часа, сохранив конные упражнения, сшибки на копьях, конное меле (массовый бой) и пешие поединки, и добавили сюжетную линию.

Специально для «Рыцарских сезонов» мы разработали образы четырех рыцарей-участников турнира, прибывших из разных стран. Сразиться между собой предстоит отважным героям, чьи покровители, размещенные на родовых гербах – дракон, грифон, единорог и дельфин – испокон веков знаменуют извечное яростное противостояние природных стихий.

Будет ли какое-то феерическое закрытие фестиваля? Если да, то какая примерно программа?

Мы изначально планировали свернуть программу к моменту старта фестиваля «Средневековые дни в Выборге», который мы проводили в прошлом году по заказу Выборгского музея-заповедника. То есть можно сказать, что той самой заключительной феерией и станет фестиваль в августе, где мы постараемся собрать всех участников «Рыцарских сезонов». Главное, чтобы погода была хорошая.

Дополнительные мероприятия в рамках Фестиваля

На текущий момент мы планируем в высокий сезон расширить фестивальную программу и дополнить ее мероприятиями для реконструкторов, которые тем не менее будут крайне интересны зрителям. Например, 17 и 18 июля мы планируем большой турнир по историческому средневековому бою, который будет идти параллельно с конным шоу и затронет площадку замка в том числе. А 24 и 25 июля мы хотим попробовать чуть отступить от сугубо средневековой тематики и дополнить пространство площадками и активностями, посвященными 17-му веку. Это значит, что на Анненских укреплениях можно будет увидеть не только рыцарей, но и мушкетеров. Как я уже говорила, мы очень хотим привлечь больше внимания к локации Анненских укреплений и превратить их в новую самостоятельную точку притяжения туристов.

«Рыцарские сезоны в Выборге» — это тот самый кусочек, которого не хватало для завершения образа самого средневекового и рыцарского города России, и который несомненно добавит особых красок летнему туристическому сезону 2021 года.