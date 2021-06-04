С наступлением лета хочется воспользоваться моментом и скупать на рынках и витринах магазинов фрукты и овощи, чтобы восполнить количество витаминов в организме на год вперед. Какие из них уже достаточно спелые и вкусные, рассказывает ivbg.ru.

Фрукты

Самыми спелыми в июне фруктами считаются манго, груши и ананасы. Что касается последнего, то лучше выбирать желто-розовые, либо с легким розовым оттенком, именно они являются самыми вкусными. В июне на прилавках расширяется ассортимент яблок. Спелые абрикосы, нектарины и персики появятся только ближе ко второй половине месяца. Сливы в июне мягкие, но продают импортные, поэтому высокая цена. Не стоит пока брать апельсины и арбузы. Что касается бананов, то они есть всегда.

Ягоды

На огородах уже должна появляться клубника, поэтому ее можно спокойно покупать на рынках и у бабушек. Также можно приобрести неплохую землянику. На прилавках появились новые виды винограда. Ближе к середине месяца появится черешня в собственном соку, цена на которую значительно снизится. Сейчас ее брать не стоит.

Овощи

Молодая картошка доступна с начала лета. Высокие цены связаны с импортом, но вкус хороший. В магазинах начали продавать свежую капусту: белокочанная и брокколи — пока дорогие, пекинская и цветная — по доступным ценам. Начали падать в цене маленькие кабачки, огурцы, морковь и болгарский перец, которые спокойно можно брать в магазинах и ларьках. Разнообразен выбор помидоров по доступной цене. Сезон редиса начался с первых дней июня, поэтому его можно найти как в огороде, так и свободно купить на рынках и в магазинах. Сомнения вызывает только свекла, хорошие плоды появятся только в августе.

Зелень

Лук-порей, зеленый лук, петрушка, укроп, шпинат и руккола в хорошем состоянии и по доступной цене. Салат доступен в магазинах, стоимость постепенно падает.

Желаем вам приятных покупок!