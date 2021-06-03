На трассе «Сортавала» ГАЗель наехала на колесо грузовика и перевернулась — фото

Автор: Анастасия Щербакова
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Фото: ОУ «Пожарно-спасательная служба МО» Агалатовское

Прибывшие на место спасатели вернули транспорт на колеса. Пострадавших нет.

3 июня, на трассе «Сортавала» произошло ДТП с участием двух грузовых автомобилей. Автовышка «ГАЗель» наехала на колесо грузового автомобиля, в результате чего перевернулась на бок.

На трассе "Сортавала" ГАЗель наехала на колесо грузовика и перевернулась — фото трасса «Сортавала», ДТП, газель
На трассе "Сортавала" ГАЗель наехала на колесо грузовика и перевернулась — фото трасса «Сортавала», ДТП, газель
На трассе "Сортавала" ГАЗель наехала на колесо грузовика и перевернулась — фото трасса «Сортавала», ДТП, газель
На трассе "Сортавала" ГАЗель наехала на колесо грузовика и перевернулась — фото трасса «Сортавала», ДТП, газель

На место прибыл дежурный караул ПСС Агалатово, который отключил АКБ и поставил автовышку на колёса. Пострадавших нет.

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