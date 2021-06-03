Прибывшие на место спасатели вернули транспорт на колеса. Пострадавших нет.
3 июня, на трассе «Сортавала» произошло ДТП с участием двух грузовых автомобилей. Автовышка «ГАЗель» наехала на колесо грузового автомобиля, в результате чего перевернулась на бок.
На место прибыл дежурный караул ПСС Агалатово, который отключил АКБ и поставил автовышку на колёса. Пострадавших нет.
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03.06.2021 17