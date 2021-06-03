Две машины сгорели за ночь в Волочаевке

По информации ivbg.ru, 3 июня в 02:22 на пульт пожарно-спасательной службы поступило сообщение о возгорании двух автомобилей в поселке Волочаевка Выборгского района Ленинградской области.

Вам будет интересно В деревне Сярьги нашли обгоревшие останки – о пожаре сообщил сосед Николай Валуев Пожар охватил 24 квадратных метра хозяйственных построек, расположенных в Садовом проезде в деревне Сярьги Всеволожского района Ленинградской области. Сообщение о возгорании... 03.06.2021 96

На место пожара прибыла дежурная смена 109 пожарной части противопожарной службы Ленинградской области – пятеро пожарных и одна спецмашина. Установлено, что огонь с одной машины перекинулся на припаркованную рядом.

Пламя потушили в 03:47. Обстоятельства происшествия устанавливаются.