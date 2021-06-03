Экстремалы совершили прыжок со 105 метров, пролетев почти 30 этажей. Пострадавших нет.
В социальных сетях появилось видео, в котором двое человек совершают прыжок на парашюте с многоэтажного здания в Санкт-Петербурге. Экстремалами оказались бейсджамперы, которые совершили прыжок со 105 метров, пролетев почти 30 этажей.
Бейсджампинг — это экстремальный вид спорта, в котором прыжки совершаются с неподвижных объектов и с использованием специальных парашютов.
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