Экстремалы совершили прыжок со 105 метров, пролетев почти 30 этажей. Пострадавших нет.

В социальных сетях появилось видео, в котором двое человек совершают прыжок на парашюте с многоэтажного здания в Санкт-Петербурге. Экстремалами оказались бейсджамперы, которые совершили прыжок со 105 метров, пролетев почти 30 этажей.

Бейсджампинг — это экстремальный вид спорта, в котором прыжки совершаются с неподвижных объектов и с использованием специальных парашютов.