Бейсджамперы прыгнули с многоэтажного здания ЖК «Лондон парк» — видео

Автор: Анастасия Щербакова
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Экстремалы совершили прыжок со 105 метров, пролетев почти 30 этажей. Пострадавших нет.

В социальных сетях появилось видео, в котором двое человек совершают прыжок на парашюте с многоэтажного здания в Санкт-Петербурге. Экстремалами оказались бейсджамперы, которые совершили прыжок со 105 метров, пролетев почти 30 этажей.

Бейсджампинг — это экстремальный вид спорта, в котором прыжки совершаются с неподвижных объектов и с использованием специальных парашютов.

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03.06.2021 43
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