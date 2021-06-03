«Озеро» при въезде на Заречную улицу со стороны улицы Михаила Дудина стало настоящей проблемой для водителей.

Неравнодушные жители Санкт-Петербурга продолжают бороться с огромной лужей, образовавшейся у станции метро Парнас – перед въездом на Заречную улицу со стороны улицы Михаила Дудина. Об этом пишет «Lentv24».

«Озеро» глубиной в 40-50 сантиметров уже не в первый раз забирает у застревающих в ней машин номера, бамперы и части подвески. Проблема в яме, которая находится под водой. А воде некуда уходить, поскольку рядом не построили работающие дренажные колодцы.

«Проблема скопления вод связана с тем, что рядом расположен сквер, который был построен два года назад. Ливневки там нет, ее просто забыли сделать», — поделился местный активист Алексей Коконен.

Он наведывался в администрацию с этой проблемой уже 15 раз, но пока конкретных действий не последовало.