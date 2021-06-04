Красивый голубь приземлился в Леруа Мерлен в Санкт-Петербурге

Автор: Александр Селиванов
-
Поделиться

Птица окольцована и не против, когда ее гладят.

Красивый голубь приземлился в Леруа Мерлен в Санкт-Петербурге Санкт-Петербург, Россияне, Россия, птицы, красота, Компания Леруа Мерлен, Компании, животные, Домашние животные в Санкт-Петербурге, Домашние животные в России, голубиИсточник: vk.com/spb_today_unreleased
Красивый голубь приземлился в Леруа Мерлен в Санкт-Петербурге Санкт-Петербург, Россияне, Россия, птицы, красота, Компания Леруа Мерлен, Компании, животные, Домашние животные в Санкт-Петербурге, Домашние животные в России, голубиИсточник: vk.com/spb_today_unreleased
Красивый голубь приземлился в Леруа Мерлен в Санкт-Петербурге Санкт-Петербург, Россияне, Россия, птицы, красота, Компания Леруа Мерлен, Компании, животные, Домашние животные в Санкт-Петербурге, Домашние животные в России, голубиИсточник: vk.com/spb_today_unreleased
Красивый голубь приземлился в Леруа Мерлен в Санкт-Петербурге Санкт-Петербург, Россияне, Россия, птицы, красота, Компания Леруа Мерлен, Компании, животные, Домашние животные в Санкт-Петербурге, Домашние животные в России, голубиИсточник: vk.com/spb_today_unreleased
Красивый голубь приземлился в Леруа Мерлен в Санкт-Петербурге Санкт-Петербург, Россияне, Россия, птицы, красота, Компания Леруа Мерлен, Компании, животные, Домашние животные в Санкт-Петербурге, Домашние животные в России, голубиИсточник: vk.com/spb_today_unreleased

По информации сообщества Признавашки ДТП и ЧП Санкт-Петербург, красивый голубь приземлился в отдела сад в магазине Леруа Мерлен на Парашютной улице.

Отмечается, что у птицы на лапках синяя и зеленая бирочки с цифрами 95.

Голубь долгое время не улетал из магазина, дает себя трогать и гладить.

Вам будет интересно
В Сосновом Бору чомга решила прогуляться с птенцами - фото
Птица двигалась детьми к ближайшему водоему. В сообществе Мой Сосновый Бор появились снимки того, как чомга прогуливается со своими птенцами по...
31.05.2021 318
Автор