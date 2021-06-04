Красивый голубь приземлился в Леруа Мерлен в Санкт-Петербурге

Птица окольцована и не против, когда ее гладят.
Источник: vk.com/spb_today_unreleased
Источник: vk.com/spb_today_unreleased
Источник: vk.com/spb_today_unreleased
Источник: vk.com/spb_today_unreleased
Источник: vk.com/spb_today_unreleased
По информации сообщества Признавашки ДТП и ЧП Санкт-Петербург, красивый голубь приземлился в отдела сад в магазине Леруа Мерлен на Парашютной улице.
Отмечается, что у птицы на лапках синяя и зеленая бирочки с цифрами 95.
Голубь долгое время не улетал из магазина, дает себя трогать и гладить.
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31.05.2021 318