Красивый голубь приземлился в Леруа Мерлен в Санкт-Петербурге

Птица окольцована и не против, когда ее гладят.

Источник: vk.com/spb_today_unreleased Источник: vk.com/spb_today_unreleased Источник: vk.com/spb_today_unreleased Источник: vk.com/spb_today_unreleased Источник: vk.com/spb_today_unreleased

По информации сообщества Признавашки ДТП и ЧП Санкт-Петербург, красивый голубь приземлился в отдела сад в магазине Леруа Мерлен на Парашютной улице.

Отмечается, что у птицы на лапках синяя и зеленая бирочки с цифрами 95.

Голубь долгое время не улетал из магазина, дает себя трогать и гладить.