Работник месяца: курьер прыгнул на теплоход с моста над Мойкой, чтобы отдать заказ клиенту — видео

После своего перфоманса он спрыгнул с теплохода в воду.

По информации издания Мегаполис, курьер спрыгнул с 1-го Садового моста на проплывающий теплоход. Свои поступок молодой человек мотивировал тем, что хотел доставить заказ клиенту, как можно быстрей.

Поднявшись на борт судна, он достал пакет из термосумки и отдал его мужчине, который поспешно шел к нему с кормы. После парень спрыгнул в воды реки Мойки и поплыл к берегу.

Выбравшись на берег, парень признался, что он не курьер, а экстремальный блогер. Ролик с «доставкой» его уговорил снять приятель.