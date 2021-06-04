Русский дух в США: американка сбросила медведя с забора для спасения своих собак — видео

Действия отважной американки попали на видео, которое сразу же разлетелось по социальным сетям.

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На кадрах запечатлено, как медведица и двое медвежат пытаются перелезть через забор и достать гуляющих по двору собак. Хозяйка быстро почуяла неладное, подбежала к ограждению и голыми руками столкнула медведицу с забора. Зверь не стал сопротивляться и не сумел ничем ответить девушке.

После того, как медведица упала, 17-летняя Хейли схватила своих собак и убежала. Некоторое время медведица пыталась залезть обратно, но вскоре оставила эти попытки.

Видео, на котором Хейли героически отбивается от медведя, мгновенно разлетелось по социальным сетям. Особую популярность оно приобрело в сервисе коротких видеороликов Tik-Tok. Сестра Хейли, разместившая видео в сети, сообщила, что ее сестра и собаки не пострадали.