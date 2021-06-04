На территории России действует перечень медицинских услуг, которые государство гарантирует обеспечить гражданам. Сюда относится: первичная медико-санитарная помощь, а также специализированная, высокотехнологичная, скорая и паллиативная медпомощь. Не все указанные медуслуги доступны по полису ОМС, но есть бесплатные возможности лечения. Врачи не всегда о них сообщают, поэтому люди часто переплачивают по незнанию. Какие малоизвестные бесплатные медуслуги может получить житель Ленобласти по полису ОМС, рассказываем в нашем материале.

Стоматологические услуги

Получить стоматологическую помощь можно при наличии полиса ОМС во поликлиниках Ленобласти и даже в некоторых частных клиниках, с которыми заключен договор вашей страховой компании, выдававшей документ. Уточнить список учреждений можно на сайте страховщика.

На что вы можете рассчитывать:

осмотр, консультация и диагностика от терапевта, ортопеда, хирурга и ортодонта;

установка пломб, лечение кариеса, пульпита, периодонтита, гингивита и пародонтита;

лечение и сращение челюсти при переломах;

удаление минерализованного налета механическим способом;

удаление зубов, лечение альвеолита, кист, абсцессов и перикоронарита;

рентгенография (только двухмерные снимки);

физиотерапевтические процедуры;

процедуры реминерализации эмали, ортодонтическая коррекция прикуса пластинами и изготовление временных штампованных коронок для детей.

Отметим, что все процедуры по полису ОМС выполняются с материалами отечественных производителей.

ЭКО

Согласно закону в 2021 году право на бесплатное ЭКО имеет женщина со следующими заболеваниями:

Трубо-перитонеальное бесплодие. Женское бесплодие (или мужское). Эндокринное бесплодие. Бесплодие по акушерско-гинекологическому анамнезу.

Для получения квоты на ЭКО нужно сдать много анализов как женщине, так и мужчине. Но слабой половине человечество все же придется сделать больше тестов.

Что можно сделать бесплатно по полису ОМС:

обследование у эндокринолога с обязательной проверкой гормонального фона;

анализ крови на инфекции;

общий анализ крови;

маммография;

УЗИ молочных желез;

УЗИ маточных труб и матки;

уролог;

спермограмма;

флюорография.

Обратите внимание, что возрастных ограничений и лимита по количеству попыток в 2021 году на ЭКО по ОМС нет. Но согласно новым правилам, если женщина не может забеременеть более шести месяцев и ей 35 лет и больше — она имеет полное право претендовать на ЭКО по полису. Если же пациентке менее 35 лет, то для получения права на квоту она с партнером должна пытаться забеременеть в течение года, не меньше.

Другие малоизвестные бесплатные медуслуги

Их также бесплатно выполняют при наличии ОМС.

анестезия при проведении хирургических манипуляций;

определение гормонов щитовидной железы;

получение лекарственных препаратов, если пациент находится в стационаре;

бесплатные материалы, которые расходуются при хирургическом лечении. К примеру, металлические пластины, эндопротезы, искусственные хрусталики при операциях на глазах;

физиопроцедуры;

массаж вне зависимости от возраста;

лечение депрессии.

Напоминаем, что вся информация об учреждениях, где предоставляют подобные медицинские услуги, доступна на сайте страховой компании.