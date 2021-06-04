Какие малоизвестные медуслуги можно получить по полису ОМС в Ленобласти?

Автор: Маргарита Константинова
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На территории России действует перечень медицинских услуг, которые государство гарантирует обеспечить гражданам. Сюда относится: первичная медико-санитарная помощь, а также специализированная, высокотехнологичная, скорая и паллиативная медпомощь. Не все указанные медуслуги доступны по полису ОМС, но есть бесплатные возможности лечения. Врачи не всегда о них сообщают, поэтому люди часто переплачивают по незнанию. Какие малоизвестные бесплатные медуслуги может получить житель Ленобласти по полису ОМС, рассказываем в нашем материале.

Стоматологические услуги

стоматолог
Фото: pixabay.com

Получить стоматологическую помощь можно при наличии полиса ОМС во поликлиниках Ленобласти и даже в некоторых частных клиниках, с которыми заключен договор вашей страховой компании, выдававшей документ. Уточнить список учреждений можно на сайте страховщика.

На что вы можете рассчитывать: 

  • осмотр, консультация и диагностика от терапевта, ортопеда, хирурга и ортодонта;
  • установка пломб, лечение кариеса, пульпита, периодонтита, гингивита и пародонтита;
  • лечение и сращение челюсти при переломах;
  • удаление минерализованного налета механическим способом;
  • удаление зубов, лечение альвеолита, кист, абсцессов и перикоронарита;
  • рентгенография (только двухмерные снимки);
  • физиотерапевтические процедуры;
  • процедуры реминерализации эмали, ортодонтическая коррекция прикуса пластинами и изготовление временных штампованных коронок для детей.

Отметим, что все процедуры по полису ОМС выполняются с материалами отечественных производителей.

ЭКО

эко
Фото: pixabay.com

Согласно закону в 2021 году право на бесплатное ЭКО имеет женщина со следующими заболеваниями:

  1. Трубо-перитонеальное бесплодие.
  2. Женское бесплодие (или мужское).
  3. Эндокринное бесплодие.
  4. Бесплодие по акушерско-гинекологическому анамнезу.

Для получения квоты на ЭКО нужно сдать много анализов как женщине, так и мужчине. Но слабой половине человечество все же придется сделать больше тестов.

Что можно сделать бесплатно по полису ОМС:

  • обследование у эндокринолога с обязательной проверкой гормонального фона;
  • анализ крови на инфекции;
  • общий анализ крови;
  • маммография;
  • УЗИ молочных желез;
  • УЗИ маточных труб и матки;
  • уролог;
  • спермограмма;
  • флюорография.

Обратите внимание, что возрастных ограничений и лимита по количеству попыток в 2021 году на ЭКО по ОМС нет. Но согласно новым правилам, если женщина не может забеременеть более шести месяцев и ей 35 лет и больше — она имеет полное право претендовать на ЭКО по полису. Если же пациентке менее 35 лет, то для получения права на квоту она с партнером должна пытаться забеременеть в течение года, не меньше.

Другие малоизвестные бесплатные медуслуги

массаж
Фото: pixabay.com

Их также бесплатно выполняют при наличии ОМС.

  • анестезия при проведении хирургических манипуляций;
  • определение гормонов щитовидной железы;
  • получение лекарственных препаратов, если пациент находится в стационаре;
  • бесплатные материалы, которые расходуются при хирургическом лечении. К примеру, металлические пластины, эндопротезы, искусственные хрусталики при операциях на глазах;
  • физиопроцедуры;
  • массаж вне зависимости от возраста;
  • лечение депрессии.

Напоминаем, что вся информация об учреждениях, где предоставляют подобные медицинские услуги, доступна на сайте страховой компании.

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