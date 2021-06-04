На территории России действует перечень медицинских услуг, которые государство гарантирует обеспечить гражданам. Сюда относится: первичная медико-санитарная помощь, а также специализированная, высокотехнологичная, скорая и паллиативная медпомощь. Не все указанные медуслуги доступны по полису ОМС, но есть бесплатные возможности лечения. Врачи не всегда о них сообщают, поэтому люди часто переплачивают по незнанию. Какие малоизвестные бесплатные медуслуги может получить житель Ленобласти по полису ОМС, рассказываем в нашем материале.
Стоматологические услуги
Получить стоматологическую помощь можно при наличии полиса ОМС во поликлиниках Ленобласти и даже в некоторых частных клиниках, с которыми заключен договор вашей страховой компании, выдававшей документ. Уточнить список учреждений можно на сайте страховщика.
На что вы можете рассчитывать:
- осмотр, консультация и диагностика от терапевта, ортопеда, хирурга и ортодонта;
- установка пломб, лечение кариеса, пульпита, периодонтита, гингивита и пародонтита;
- лечение и сращение челюсти при переломах;
- удаление минерализованного налета механическим способом;
- удаление зубов, лечение альвеолита, кист, абсцессов и перикоронарита;
- рентгенография (только двухмерные снимки);
- физиотерапевтические процедуры;
- процедуры реминерализации эмали, ортодонтическая коррекция прикуса пластинами и изготовление временных штампованных коронок для детей.
Отметим, что все процедуры по полису ОМС выполняются с материалами отечественных производителей.
ЭКО
Согласно закону в 2021 году право на бесплатное ЭКО имеет женщина со следующими заболеваниями:
- Трубо-перитонеальное бесплодие.
- Женское бесплодие (или мужское).
- Эндокринное бесплодие.
- Бесплодие по акушерско-гинекологическому анамнезу.
Для получения квоты на ЭКО нужно сдать много анализов как женщине, так и мужчине. Но слабой половине человечество все же придется сделать больше тестов.
Что можно сделать бесплатно по полису ОМС:
- обследование у эндокринолога с обязательной проверкой гормонального фона;
- анализ крови на инфекции;
- общий анализ крови;
- маммография;
- УЗИ молочных желез;
- УЗИ маточных труб и матки;
- уролог;
- спермограмма;
- флюорография.
Обратите внимание, что возрастных ограничений и лимита по количеству попыток в 2021 году на ЭКО по ОМС нет. Но согласно новым правилам, если женщина не может забеременеть более шести месяцев и ей 35 лет и больше — она имеет полное право претендовать на ЭКО по полису. Если же пациентке менее 35 лет, то для получения права на квоту она с партнером должна пытаться забеременеть в течение года, не меньше.
Другие малоизвестные бесплатные медуслуги
Их также бесплатно выполняют при наличии ОМС.
- анестезия при проведении хирургических манипуляций;
- определение гормонов щитовидной железы;
- получение лекарственных препаратов, если пациент находится в стационаре;
- бесплатные материалы, которые расходуются при хирургическом лечении. К примеру, металлические пластины, эндопротезы, искусственные хрусталики при операциях на глазах;
- физиопроцедуры;
- массаж вне зависимости от возраста;
- лечение депрессии.
Напоминаем, что вся информация об учреждениях, где предоставляют подобные медицинские услуги, доступна на сайте страховой компании.