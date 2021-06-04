В Роспотребнадзоре предупредили об опасных южных насекомых

На Черноморском побережье появились опасные насекомые — тигровые комары. В Роспотребнадзоре уточнили, что отличить от обычных кровопийц их можно по чёрно-белым полоскам на лапках и теле.

Этот вид комаров экзотичен для Кубани и может являться переносчиком опасных заболеваний, таких как лихорадки денге, Зика, арбовирусные инфекции и паразитов. Комаров заметили даже в Новороссийске и Крыму.

Защититься от кровопийц помогают, как и в случае с обычными комарами, москитные сетки, спреи и фумигатор.