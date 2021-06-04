Петербуржец заплатит 70 тысяч рублей за укус полицейского за мизинчик

Инцидент произошёл в Пулково.

По информации объединённой пресс-службы судов по Санкт-Петербургу, поздним вечером 10 апреля в аэропорту Пулково мужчина в состоянии алкогольного опьянения на просьбу сотрудника полиции проследовать за ним, напал на на него.

Отмечается, что агрессор при свидетелях укусил полицейского за мизинец.

Суд назначил ему штраф в 20 тысяч рублей. Ещё 50 тысяч суд взыскал в пользу пострадавшего в качестве возмещения морального вреда.