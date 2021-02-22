В Старой Пустоши собака укусила за голову 4-летнего ребенка – состояние тяжелое

По информации ivbg.ru, 21 февраля 13:00 в экстренные службы сообщили о нападении домашней собаки на четырехлетнего ребенка в деревни Старая Пустошь Всеволожского района.

Нападение произошло возле дома в переулке Рериха. Ребенка госпитализировали в больницу имени Раухфуса в Санкт-Петербурге. Врачи диагностировали повреждения руки, бедра, виска и затылка.

Состояние ребенка оценивается как тяжелое. Обстоятельства происшествия устанавливаются.

Ранее ivbg.ru сообщал о том, что в Бокситогорске нашли замерзающих девочек 10 и 12 лет из Тихвина.