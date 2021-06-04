Россия в течение месяца откажется от доллара в составе ФНБ

Министерство финансов России существенно изменит структуру Фонда национального благосостояния, обнулив долю доллара, заявил глава ведомства Антон Силуанов.
По словам министра финансов, доллары заменят вложениями в евро, золото и юань, которые увеличат на 5%. Таким образом, доля евро составит 40%, юаня — 30%, золота — 20%, а фунта стерлингов и иены — по 5%.
Глава Минфина подчеркнул, что это произойдет в течение месяца.
Заявление Силуанова прокомментировал пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. Он отметил, что процесс дедолларизации в настоящее время виден невооруженным глазом.
Песков добавил, что такой процесс происходит не только в России, но и во многих странах мира, начавших беспокоиться из-за надежности основной резервной валюты.
Валютная структура средств ФНБ уже менялась в феврале — тогда в нее включили китайский юань (15%) и японскую иену (5%), а долю доллара и евро сократили с 45 до 35%. Это было сделано, чтобы повысить доходность и диверсификации инвестиционных рисков.