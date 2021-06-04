Россия в течение месяца откажется от доллара в составе ФНБ

Министерство финансов России существенно изменит структуру Фонда национального благосостояния, обнулив долю доллара, заявил глава ведомства Антон Силуанов.

— Если сегодня у нас по структуре порядка 35% вложений ФНБ в доллары и 35% в евро, то приняли решение о том, чтобы выйти из долларовых активов полностью, — сказал Силуанов на брифинге в рамках Петербургского международного экономического форума.

По словам министра финансов, доллары заменят вложениями в евро, золото и юань, которые увеличат на 5%. Таким образом, доля евро составит 40%, юаня — 30%, золота — 20%, а фунта стерлингов и иены — по 5%.

Глава Минфина подчеркнул, что это произойдет в течение месяца.

Заявление Силуанова прокомментировал пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. Он отметил, что процесс дедолларизации в настоящее время виден невооруженным глазом.

Песков добавил, что такой процесс происходит не только в России, но и во многих странах мира, начавших беспокоиться из-за надежности основной резервной валюты.

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Валютная структура средств ФНБ уже менялась в феврале — тогда в нее включили китайский юань (15%) и японскую иену (5%), а долю доллара и евро сократили с 45 до 35%. Это было сделано, чтобы повысить доходность и диверсификации инвестиционных рисков.