В результате ДТП столкнулись три автомобиля. Пострадавший лежал на обочине, накрытый одеялом.

Сегодня, 4 июня, на Зеленогорском шоссе произошло ДТП с участием трех автомобилей. «Гелендваген» в результате аварии перевернулся на бок. Очевидцы в соцсетях утверждают, что водитель черного «гелендвагена» ехал на скорости 120 км/ч.

Также в результате аварии есть пострадавший. Предварительно — мужчина. На видеозаписи видно, как он лежит на обочине, накрытый одеялом. Источник видео: «ДТП и ЧП | Санкт-Петербург», автор Роман Яловенко.