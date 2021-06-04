В Кузьмоловском автомобиль насмерть сбил лося

Автор: Гузель Галимова
-
Поделиться

О серьезном ДТП в Кузьмоловском Всеволожского района Ленобласти сообщили в соцсетях.

Автор поста сообщил, что от удара “лося почти порвало пополам”. На фотографиях видно, что у иномарки сильно повреждено лобовое и выбиты боковые стекла. Предварительно, обошлось без человеческих жертв. Подробности уточняются.

В Кузьмоловском автомобиль насмерть сбил лося сбил лося, Ленобласть, кузьмоловский, ДТП, Всеволожский район
В Кузьмоловском автомобиль насмерть сбил лося сбил лося, Ленобласть, кузьмоловский, ДТП, Всеволожский район
Источник: ДТП и ЧП | СПб, ВК
Вам будет интересно
В Кузьмоловском автомобиль насмерть сбил лося сбил лося, Ленобласть, кузьмоловский, ДТП, Всеволожский район
Появились подробности ДТП в Лесколово, где погибли двое подростков на скутере
Ранее ivbg.ru сообщал, что смертельное ДТП произошло днем 3 июня в деревне Лесколово Всеволожского района Ленобласти. Известно, что 14-летний житель деревни...
04.06.2021 180
Автор