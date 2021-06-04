В Кузьмоловском автомобиль насмерть сбил лося

О серьезном ДТП в Кузьмоловском Всеволожского района Ленобласти сообщили в соцсетях.

Автор поста сообщил, что от удара “лося почти порвало пополам”. На фотографиях видно, что у иномарки сильно повреждено лобовое и выбиты боковые стекла. Предварительно, обошлось без человеческих жертв. Подробности уточняются.