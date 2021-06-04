В настоящее время там 11 резидентов.

В Выборге на базе центра поддержки предпринимательства открылся бизнес-инкубатор. Для начинающих бизнесменов созданы максимально комфортные условия: выгодная аренда помещений, поддержка по ведению бухгалтерии, финансов и юридических вопросов.

Начинающим бизнесменам позволят находиться три года в инкубаторе, после чего они должны будут уступить место новым резидентам.