Учитель из Ленобласти запустила марафон утренних пробежек

Автор: Анастасия Щербакова
-
Поделиться
Источник: lentv24.ru
Источник: lentv24.ru

Организатором клуба бегающих учителей стала Мария Тимченко — Учительница математики из Агалатово. К ней присоединились коллеги с разных уголков России.

Учительница математики из Агалатово стала организатором клуба бегающих учителей, который собрал коллег-энтузиастов из разных уголков России. Мария Тимченко запустила получасовой марафон утренних пробежек, который начинается в 6:15.

Источник: lentv24.ru
Источник: lentv24.ru

К оздоровительному марафону присоединились коллеги из Бурятии, из Ростова-на-Дону, из Воронежа из Тулы. Также вместе с Марией бегает дочка и ученики.

20 июня у бегунов пройдет первый этап ГТО. Учителя планируют сдавать нормативы, чтобы показать пример детям.

Вам будет интересно
Учитель из Ленобласти запустила марафон утренних пробежек учитель, Пробежки, марафон, Ленобласть, агалатово
В Кингисеппе учительница перевела класс через дорогу на «красный», теперь ее действия проверят - видео
В комитете по образованию проводится расследование инцидента совместно с ГИБДД. ﻿ По информации издания «Росбалт», в Кингисеппе учительница перевела детей через дорогу...
28.05.2021 418
Автор