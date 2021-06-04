Организатором клуба бегающих учителей стала Мария Тимченко — Учительница математики из Агалатово. К ней присоединились коллеги с разных уголков России.

Учительница математики из Агалатово стала организатором клуба бегающих учителей, который собрал коллег-энтузиастов из разных уголков России. Мария Тимченко запустила получасовой марафон утренних пробежек, который начинается в 6:15.

К оздоровительному марафону присоединились коллеги из Бурятии, из Ростова-на-Дону, из Воронежа из Тулы. Также вместе с Марией бегает дочка и ученики.

20 июня у бегунов пройдет первый этап ГТО. Учителя планируют сдавать нормативы, чтобы показать пример детям.