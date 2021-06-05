Региональный фестиваль начнется сегодня, во Всеволожском районе — там проведут стартовые игры соревнований по дворовому футболу 6×6 и дворовому баскетболу 3×3.
Социальный проект «Дворовый тренер» стартует в Ленобласти. Региональный фестиваль начнется сегодня, во Всеволожском районе — там проведут стартовые игры соревнований по дворовому футболу 6×6 и дворовому баскетболу 3×3.
«Дворовый тренер» даст возможность тысячам ребят опробовать свои силы в различных видах спорта. Молодежные команды Ленобласти в течении лета будут участвовать в соревнованиях по стритболу, волейболу, бадминтону, настольному теннису, финским городкам.
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05.06.2021 49