Региональный фестиваль начнется сегодня, во Всеволожском районе — там проведут стартовые игры соревнований по дворовому футболу 6×6 и дворовому баскетболу 3×3.

Социальный проект «Дворовый тренер» стартует в Ленобласти. Региональный фестиваль начнется сегодня, во Всеволожском районе — там проведут стартовые игры соревнований по дворовому футболу 6×6 и дворовому баскетболу 3×3.

«Дворовый тренер» даст возможность тысячам ребят опробовать свои силы в различных видах спорта. Молодежные команды Ленобласти в течении лета будут участвовать в соревнованиях по стритболу, волейболу, бадминтону, настольному теннису, финским городкам.