«Дворовый тренер — лето 2021»» стартует в Ленобласти

Автор: Анастасия Щербакова
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«Дворовый тренер» открывает сезон
Фото: администрация Ленобласти

Региональный фестиваль начнется сегодня, во Всеволожском районе — там проведут стартовые игры соревнований по дворовому футболу 6×6 и дворовому баскетболу 3×3.

Социальный проект «Дворовый тренер» стартует в Ленобласти. Региональный фестиваль начнется сегодня, во Всеволожском районе — там проведут стартовые игры соревнований по дворовому футболу 6×6 и дворовому баскетболу 3×3.

«Дворовый тренер» даст возможность тысячам ребят опробовать свои силы в различных видах спорта. Молодежные команды Ленобласти в течении лета будут участвовать в соревнованиях по стритболу, волейболу, бадминтону, настольному теннису, финским городкам.

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05.06.2021 49
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