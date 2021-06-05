В голосовании поучаствовали 4939 горожан.

Жители города Кириши помогли властям определиться с дальнейшим преобразованием сквера «Спортивный». Им предлагалось сравнить два дизайн-проекта его благоустройства и выбрать лучший.

Как следует из результатов голосования, которое прошло на единой федеральной платформе 47.gorodsreda.ru, с 3889 голосами победил проект от ООО «ПетростройГарант». Так, теперь в сквере появится площадка для выгула собак, освещение и прогулочная дорожка. За второй дизайн-проект «Аптекарский сад» проголосовали 1050 киришан.

«Жители города активно включились в голосование, понимая, что от их решения зависит, каким будет наш город. Сквер «Спортивный» станет очередным местом притяжения жителей города, местом отдыха, общения и активного времяпрепровождения», — отметил куратор территории Сергей Изотов.