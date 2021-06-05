Для этого иммунитет от COVID-19 должны иметь 60 % жителей России.

Российский президент Владимир Путин рассказал, когда и при каком условии россияне смогут свободно путешествовать в другие страны. По его словам, для этого иммунитет от коронавируса должен появиться у 60 % населения страны – это произойдет в начале осени. Об этом пишет «ТАСС».

«Где-то в сентябре мы достигнем уровня 60 % иммунизации всего населения РФ. Только после этого можно будет говорить о более широком доступе на нашу территорию, и что наши граждане тоже смогут ездить более свободно в другие страны, в том числе европейские», — поделился прогнозами государственный лидер.