Путин рассказал, когда россияне смогут свободно выезжать за границу

Автор: Анастасия Щербакова
-
Поделиться

В ходе совещания о ситуации в банковской сфере.

sjUZund0YJw9CZsjQSpYdvxj2WiK2jbo
Фото: kremlin.ru

Для этого иммунитет от COVID-19 должны иметь 60 % жителей России.

Российский президент Владимир Путин рассказал, когда и при каком условии россияне смогут свободно путешествовать в другие страны. По его словам, для этого иммунитет от коронавируса должен появиться у 60 % населения страны – это произойдет в начале осени. Об этом пишет «ТАСС».

«Где-то в сентябре мы достигнем уровня 60 % иммунизации всего населения РФ. Только после этого можно будет говорить о более широком доступе на нашу территорию, и что наши граждане тоже смогут ездить более свободно в другие страны, в том числе европейские», — поделился прогнозами государственный лидер.

Вам будет интересно
Путин рассказал, когда россияне смогут свободно выезжать за границу путин, отдых, коронавирус, европа, COVID-19
Путин предложил продлить льготную ипотеку еще на год
Владимир Путин предложил продлить программу льготной ипотеки во всех регионах России еще на один год, до 1 июля 2022 года. Но...
04.06.2021 134
Автор