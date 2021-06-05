Северозападные таможенники пополнили федеральную казну почти на 74 млрд рублей

Северо-Западное таможенное управление опубликовало данные о объемах взимания таможенных платежей в федеральный бюджет в мае 2021 года.

Согласно данным сайта Северо-Западного таможенного управления, в мае 2021 года в федеральный бюджет поступило таможенных и иных платежей на сумму 70 млрд 770 млн рублей. Как говорится в сообщении, почти все денежные средства составляют таможенные платежи на импортируемые товары — 69 млрд 290 млн рублей и экспортируемые товары — 710 млн рублей.

«Основной объем взимания в федеральный бюджет таможенных платежей в Северо-Западном регионе приходится на Балтийскую (76,24%) и Северо-Западную электронную (23,53%) таможни.», — отмечают в ведомстве.