В Ленобласти обсудят экологические инициативы

В субботу, 5 июня в Ленинградской области состоится стратегическая сессия «Единой России» по направлению «Экология». Участники встречи обсудят вопросы развития «зеленых» технологий в регионе.

Известно, что участие в экологическом съезде примет председатель партии «Единая Россия» Дмитрий Медведев, а также победители предварительного голосования, волонтеры и экологи, а сама встреча будет приурочена к Всемирному дню окружающей среды.

В интервью порталу Online47 сенатор РФ от Ленинградской области Сергей Перминов, проблема экологии становится одной из наиболее актуальных. Например, сохранение биологического разнообразия, переход на «зеленые» источники энергии, новые технологии, которые позволят быть более энергоэффективными.

«Старт этому мероприятию будет дан сегодня на полигоне «Красный Бор». Как известно, это один из наиболее сложных в экологическом отношении объектов на территории Ленинградской области. Решения по утилизации и рекультивации уже приняты. Заниматься утилизацией будет компания «Росатом». Уже составлена дорожная карта, определены технологии и выделены финансы, чтобы объект не угрожал ни водной системы, ни лесам», – отметил Сергей Перминов.