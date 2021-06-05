В Петербурге нашли мертвым студента в общежитии ЛГУ

Автор: Анастасия Щербакова
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В Санкт-Петербурге в ночь на 5 июня скончался студент филологического факультета ЛГУ имени Пушкина. Молодого человека нашли без признаков жизни в своей комнате.

Об этом сообщают Невские новости со ссылкой на свои источники в субботу, 5 июня.

Молодой человек обучался по направлению «Журналистика». На место трагедии была вызвана полиция. Сейчас устанавливаются обстоятельства случившегося. Причина гибели молодого человека неизвестна.

Также Невские новости опубликовали скриншот переписки, где студентов ЛГУ просили не рассказывать о случившемся в СМИ, чтобы «не подставлять университет».

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Фото: Невские новости
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