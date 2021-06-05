В Глебычево нашли мертвым рыбака, пропавшего в середине мая

Автор: Анастасия Щербакова
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В Выборгском районе Ленобласти в поселке Глебычево обнаружили тело мужчины, который ушел на рыбалку 18 мая и не вернулся.

Об этом сообщают в группе Интересный Приморск в социальной сети Вконтакте в субботу, 5 июня. Труп мужчины обнаружили в поселке еще 3 июня.

Ранее сообщалось, что 60-летний местный житель отправился на рыбалку на Финский залив под Выборгом. Во время шторма телефонная связь с ним пропала, а спустя несколько часов была найдена его лодка.

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28.05.2021 306
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