В Глебычево нашли мертвым рыбака, пропавшего в середине мая

В Выборгском районе Ленобласти в поселке Глебычево обнаружили тело мужчины, который ушел на рыбалку 18 мая и не вернулся.

Об этом сообщают в группе Интересный Приморск в социальной сети Вконтакте в субботу, 5 июня. Труп мужчины обнаружили в поселке еще 3 июня.

Ранее сообщалось, что 60-летний местный житель отправился на рыбалку на Финский залив под Выборгом. Во время шторма телефонная связь с ним пропала, а спустя несколько часов была найдена его лодка.