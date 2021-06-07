Фото: легендарная крыса-сапер, награжденная золотой медалью, уходит на пенсию в Камбодже

Семилетняя африканская сумчатая крыса по кличке Магава выходит на пенсию по возрасту – грызуну становится все сложнее работать. За пятилетнюю карьеру сапера он нашел 71 наземную мину в Камбодже.

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Магава останется на посту еще несколько недель, чтобы обучить новобранцев – Камбоджийский центр по разминированию закупил новую партию молодых крыс-саперов.

«Магава был непобедим, и я горжусь тем, что работала с ним бок о бок. Он маленький, но помог спасти много жизней и вернуть нашему народу безопасную землю быстро и экономически эффективно», – рассказала куратор крысы-сапера Мален

В 2020 году британская благотворительная организация PDSA впервые в истории вручила крысе Магаве золотую медаль «за преданность долгу и спасение жизней». Ранее эту награду вручали только собакам.