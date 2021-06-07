Инфляция в России за 2021 год может превысить прогноз в 4,3%

Как сообщает ТАСС, инфляция в России по итогам 2021 года может превысить рассчитанные 4,3%. Минэкономразвития уточнит прогноз в июле.

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«Мы считаем, что она (инфляция) будет, может быть, чуть выше нашего прогноза, мы его уточним в июле. Но в то же время это понятный риск, мы понимаем, как с ним управляться, внимательно к нему относимся», – сообщил глава Минэкономразвития Максим Решетников

Ранее вице-премьер Андрей Белоусов заявил журналистам на ПМЭФ-2021, что правительство прогнозирует инфляцию по итогам 2021 года на уровне 4,5-5%. Это выше апрельской оценки инфляция в 4-4,5%.

По прогнозу Банка России, инфляция в 2021 году составит 4,7-5,2% и вернется к цели в 4% в середине 2022 года.