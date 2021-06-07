Почти 200 тысяч жителей Ленобласти привились от коронавируса

По данным на 7 июня, с начала кампании прививку от коронавируса сделали 195 644 жителей Ленобласти. Полностью вакцинацию завершили 153 052 человека.

Всего в регион поступило 221 184 комплекта вакцины. Израсходовано 88,2% поступившей в регион вакцины. На сегодняшний день вакцинация проводится в 105 прививочных пунктах во всех районах Ленобласти, из них 49 – мобильные бригады. Об этом сообщает председатель комитета по здравоохранению региона Сергей Вылегжанин.

Несмотря на рост заболеваемости — в Ленобласти за последние сутки выявили 88 новых случаев — больницы продолжают вести диспансеризацию и профосмотры.

В Ленобласти планируется ужесточение антиковидных мер. В частности, в «красной зоне» запретят мероприятия в помещениях.