Нелюдимая и со скверным характером, птица делает вид, что не умеет летать, однако осенью во время миграции преодолевает тысячи километров.
В Ленобласти обнаружили маленькую птичку семейства пастушковых — коростель, или дергач. Андрей Иванов поймал скрытная в объектив фотокамеры в Ленинградской области, также рассказал о ней.
Фото: Андрей Иванов
Фото: Андрей Иванов
Фото: Андрей Иванов
«Скрытный, громкий, стремительный, быстрый, пронырливый. Характер скверный, нелюдим. Делает вид, что не умеет летать, но осенью преодолевает тысячи километров, мигрируя в африканские саванны», — Андрей Иванов, доктор исторических наук
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