Нелюдимая и со скверным характером, птица делает вид, что не умеет летать, однако осенью во время миграции преодолевает тысячи километров.

В Ленобласти обнаружили маленькую птичку семейства пастушковых — коростель, или дергач. Андрей Иванов поймал скрытная в объектив фотокамеры в Ленинградской области, также рассказал о ней.

Фото: Андрей Иванов Фото: Андрей Иванов Фото: Андрей Иванов

«Скрытный, громкий, стремительный, быстрый, пронырливый. Характер скверный, нелюдим. Делает вид, что не умеет летать, но осенью преодолевает тысячи километров, мигрируя в африканские саванны», — Андрей Иванов, доктор исторических наук