Минфин исключил введение запрета на расчеты в долларах

Министерство финансов России поддерживает переход международных расчетов с доллара на рубли. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства в понедельник, 7 июня.

— Переход в международных расчетах с доллара на рубли и национальные валюты стран — торговых партнеров происходит естественным путем. Связанные с санкциями затруднения в расчетах и так приводят к постепенному переходу на другие валюты — это подтверждается статистикой за последние пять лет, — рассказали в ведомстве.

Министерство поддерживает эти процессы, в том числе благодаря созданию регуляторных стимулов, отмечается на сайте Минфина.