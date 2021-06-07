Минфин исключил введение запрета на расчеты в долларах

Автор: Александр Селиванов
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Министерство финансов России поддерживает переход международных расчетов с доллара на рубли. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства в понедельник, 7 июня.

— Переход в международных расчетах с доллара на рубли и национальные валюты стран — торговых партнеров происходит естественным путем. Связанные с санкциями затруднения в расчетах и так приводят к постепенному переходу на другие валюты — это подтверждается статистикой за последние пять лет, — рассказали в ведомстве.

Министерство поддерживает эти процессы, в том числе благодаря созданию регуляторных стимулов, отмечается на сайте Минфина.

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