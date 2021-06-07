Видео, фото: на Вырицу обрушился град 

Гроза с градом обрушилась на Ленобласть в начале лета.

Жители Вырицы сообщили, что по поселку прошелся “ураган с огромным градом и бушующем ливнем”. В паблике «Чистая Вырица» люди активно выкладывают фото и видео града. Отмечается, что труды садоводов точно пошли насмарку.

Видео: Ирина Рыжова.

Фото: Игорь Козьмин

7 июня региональное МЧС объявило штормовое предупреждение — на Ленобласть обрушились грозы с градом. Непогода сохранится до 19:00.