Видео, фото: на Вырицу обрушился град 

Автор: Гузель Галимова
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Гроза с градом обрушилась на Ленобласть в начале лета. 

Жители Вырицы сообщили, что по поселку прошелся “ураган с огромным градом и бушующем ливнем”. В паблике «Чистая Вырица» люди активно выкладывают фото и видео града. Отмечается, что труды садоводов точно пошли насмарку.

Видео: Ирина Рыжова.

Фото: Игорь Козьмин
Видео, фото: на Вырицу обрушился град  град
Видео, фото: на Вырицу обрушился град  град
Видео, фото: на Вырицу обрушился град  град

7 июня региональное МЧС объявило штормовое предупреждение — на Ленобласть обрушились грозы с градом. Непогода сохранится до 19:00.

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Видео, фото: на Вырицу обрушился град  град
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07.06.2021 65
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