На территории лесничеств региона проведено 30 памятных мероприятий и высадили 86,2 га зеленых насаждений.

По всей Ленинградский области акция «Сад памяти» заняла 86 гектар земли и стала домом для 217 тысяч деревьев. На территории лесничество региона проведено 30 памятных мероприятий, участниками которых стали около 2-х тысяч человек.

Центральная акция состоялась в мае на территории Всеволожского лесничества у памятника девушкам-лесорубам. Девушки трудились на заготовке дров для блокадного Ленинграда. Они погибли во время артиллерийского обстрела в 1942 году.

Каждое дерево символизирует зеленый памятник погибшим в Великую Отечественную войну. Всего «Сад Памяти» должен был посадить 27 миллионов деревьев по всей России.