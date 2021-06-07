Жителям будут доступны терапевтический, педиатрический стоматологический и гинекологический кабинеты.
В посёлке Толмачёво начала свою работу новая врачебная амбулатория. Двухэтажное здание готов принимать до 110 пациентов в смену. Об этом рассказал в своем Instagram глава администрации Лужского района Юрий Намлиев.
Фото: глава администрации Лужского района Юрий Намлиев
Фото: глава администрации Лужского района Юрий Намлиев
Фото: глава администрации Лужского района Юрий Намлиев
Жителям будут доступны терапевтический, педиатрический стоматологический и гинекологический кабинеты. Также на втором этаже поликлиники расположили четыре квартиры для медперсонала.
Вам будет интересно
Всего во Всероссийской акции "Тест на ВИЧ: Экспедиция 2021" принял участие 221 житель Ленобласти. В Гатчине прошла Всероссийская акция "Тест на...
07.06.2021 41