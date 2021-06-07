Жителям будут доступны терапевтический, педиатрический стоматологический и гинекологический кабинеты.

В посёлке Толмачёво начала свою работу новая врачебная амбулатория. Двухэтажное здание готов принимать до 110 пациентов в смену. Об этом рассказал в своем Instagram глава администрации Лужского района Юрий Намлиев.

Фото: глава администрации Лужского района Юрий Намлиев Фото: глава администрации Лужского района Юрий Намлиев Фото: глава администрации Лужского района Юрий Намлиев

Жителям будут доступны терапевтический, педиатрический стоматологический и гинекологический кабинеты. Также на втором этаже поликлиники расположили четыре квартиры для медперсонала.