Житель Выборга представит Ленобласть в финале конкурса «Мастера гостеприимства»

Егор Николаев из Выборга поборется за победу в финале Всероссийского конкурса «Мастера гостеприимства», который пройдет в Нижнем Новгороде с 8 по 10 июня.

Он выступит с проектом историко–культурного кластера «Соканлинна», именно у этих пещер нашли первые в Ленобласти петроглифы. Всего за победу будут бороться 200 участников со всей страны.

Победители конкурса получат в качестве наставников известных рестораторов, отельеров и управленцев, а также смогут выиграть образовательный сертификат, получить приглашение на стажировку в ведущие организации, выиграть грант на реализацию проектов.

Ранее мы сообщали, что педагог из Подпорожской детской школы искусств Елена Иосава победила во Всероссийском конкурсе «За нравственный подвиг учителя».