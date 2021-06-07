Партия окажет всестороннюю помощь регионам в развитии самых разных объектов инфраструктуры — от ремонта дворов до крупных объектов.

«Единая Россия» обратилась к Владимиру Путину с просьбой поддержать их инициативу по помощи развитии объектов инфраструктуры в регионах России. Президент одобри инициативу, предложив принципиально новый инструмент развития регионов в Послании, отметил Андрей Турчак секретарь Генсовета «Единой России».

Партия окажет всестороннюю помощь регионам в развитии самых разных объектов инфраструктуры — от ремонта дворов до крупных объектов. Локомотивами роста регионов станут такие крупные инфраструктурные проекты как Северный широтный ход на Ямале, автомагистраль «Центральная» в Самарской области, развитие Нижегородской агломерации, а также строительство Челябинского метро.

Регионы могут уже приступать к оформлению заявок, не дожидаясь официальной публикации порядка участия в программе. «Единая Россия» готова поддержать регионы в этом направлении.

Координатор партийного проекта «Городская среда» в Ленобласти Сергей Кузьмин уверен, что данный проект даст колоссальный импульс развитию региона.