«Единая Россия» поддержит развитие инфраструктуры регионов

Автор: Анастасия Щербакова
-
Поделиться
Фото: Андрей Турчак / er.ru
Фото: Андрей Турчак / er.ru

Партия окажет всестороннюю помощь регионам в развитии самых разных объектов инфраструктуры — от ремонта дворов до крупных объектов.

«Единая Россия» обратилась к Владимиру Путину с просьбой поддержать их инициативу по помощи развитии объектов инфраструктуры в регионах России. Президент одобри инициативу, предложив принципиально новый инструмент развития регионов в Послании, отметил Андрей Турчак секретарь Генсовета «Единой России».

Партия окажет всестороннюю помощь регионам в развитии самых разных объектов инфраструктуры — от ремонта дворов до крупных объектов. Локомотивами роста регионов станут такие крупные инфраструктурные проекты как Северный широтный ход на Ямале, автомагистраль «Центральная» в Самарской области, развитие Нижегородской агломерации, а также строительство Челябинского метро.

Регионы могут уже приступать к оформлению заявок, не дожидаясь официальной публикации порядка участия в программе. «Единая Россия» готова поддержать регионы в этом направлении.

Координатор партийного проекта «Городская среда» в Ленобласти Сергей  Кузьмин уверен, что данный проект даст колоссальный импульс развитию региона.

«Хочу отметить, что за последние годы в Ленинградской области сделано очень много в части благоустройства городов и сельских поселений по программам инициативного бюджетирования, в которых активно участвуют наши жители. Во всю работает проект «Городская среда» уже благоустроено множество объектов: дворов, парков,скверов, детских и спортивных площадок, а с этим проектом Единой России людям станет еще более комфортно», — Сергей Кузьмин.
Автор