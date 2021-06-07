На сегодняшний день инженерным творчеством занимаются 420 гатчинских школьников от 10 до 16 лет.
В Гатчинском районе школьникам дают опробовать свои силы в инженерном дизайне, программировании и прототипировании, моделировании с помощью 3D ручки, а также мобильной робототехнике. Профориентационные инженерные лагеря заработали для ребят в возрасте от 10 до 16 лет на базе центров «Точка Роста».
Проект «СтартПрофИТ-2025» даст импульс развития инженерно-технических компетенций в системе общего и дополнительного образования Гатчинского района. На сегодняшний день 420 гатчинских школьников стали участниками лагерных инженерных смен.
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