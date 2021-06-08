Видео: машина на полной скорости сбила двух пешеходов на зебре в Петербурге

Водитель на легковом автомобиле сбил двух пешеходов, переходивших дорогу по нерегулируемому пешеходному переходу в Приморском районе Санкт-Петербурга 6 июня около 18:30.

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ДТП произошло недалеко от ж/д станции Ольгино. На видео ниже видно, что от удара пешеходы отлетели от автомобиля на некоторое расстояние.

Врачи диагностировали у одного из пострадавших черепно-мозговую травму и травму лопатки. Второму перебило вену и ранило руку.