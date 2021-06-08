Фото: камнями и досками встретили машины, объезжающие пробку в Красном Бору

По информации ivbg.ru, 6 июня около 17:00 двое мужчин пытались перекрыть проезд на перекрестке улицы 10-я дорога и проспекта Карла Маркса в поселке Красный Бор Тосненского района.

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Неизвестные, предположительно, местные жители, сложили каменные блоки и доски на пути тех, кто пытался объехать пробку на Московском шоссе.

В администрации Красноборского поселения предположили, что таким образом местные жители высказали возмущение по поводу скопления автомобилистов, использующих Красный Бор в качестве объезда пробок.

Фото: vk.com/spb_today