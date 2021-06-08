В Ленобласти около 2000 отслуживших срочников возвращаются домой

В воинских частях Ленинградской области продолжается увольнение в запас молодых людей, прошедших срочную службу в установленный срок. Всего планируется уволить около 2000 человек.

Торжественные мероприятия были отменены из-за COVID-19. Приказы зачитываются в групповом формате с участием командиров соединений. Домой молодые люди отправятся бесплатно по воинским документам.

Каждому военнослужащему на время пути выдадут антибактериальные средства для обработки рук, перчатки и маски.

Ранее ivbg.ru сообщал о том, что педагог из Подпорожья победила во Всероссийском конкурсе.